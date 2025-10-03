Arquitectura comenzó la refacción de la sede

En un encuentro significativo, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl "Chuli" Jorge, se reunió con integrantes de la Comisión Directiva del Círculo de Periodistas Deportivos de la Provincia de Jujuy, quienes anunciaron el inicio de las obras de reconstrucción de su histórica sede ubicada en el barrio Cuyaya.

El intendente Jorge celebró este logro para el Círculo y felicitó a la CD, subrayando el acompañamiento del Municipio en las acciones que contribuirán a poner en valor la institución y su entorno.

El presidente de la institución, Daniel Echazú, expresó su agradecimiento al intendente por su apoyo y destacó la importancia de esta obra para la comunidad periodística de la provincia. "El Círculo no es un ente aislado; somos parte de la comunidad y estamos muy contentos de avanzar en este proyecto que lleva adelante la Dirección Provincial de Arquitectura de la Provincia", resaltó.

La nueva sede, será un sitio de encuentro para casi 100 afiliados, ofrecerá un espacio de albergue para periodistas del interior que cubren eventos nocturnos, evitando así que deban regresar a sus hogares en horas poco convenientes cuando cubren diferentes actividades deportivas.

"Nuestros colegas podrán quedarse y retornar al día siguiente, lo que representa un gran beneficio para ellos", añadió Echazú.

Además, la sede contará con un área destinada a capacitaciones y reuniones, promoviendo un ambiente de pertenencia y colaboración entre los miembros. "Queremos refuncionalizar el barrio y darle vida a esa esquina que no tiene mucha actividad", concluyó el presidente después de la reunión que mantuvieron con el intendente.

La obra marca un nuevo capítulo para el Círculo de Periodistas Deportivos, que busca fortalecer su rol en la comunidad y en el ámbito del periodismo local.

Agradecimientos

Las autoridades del Círculo de Periodistas reiteraron su agradecimiento el gobernador Carlos Sadir; al ministro de Infraestructura, Carlos Stanic; al titular de la Dirección Provincial de Arquitectura, Horacio Calsina, junto al director de Departamento Construcción, Daniel Tejerina, por su predisposición permanente en cuanto al proyecto de refacción de la sede de calle Santa Fe. También hicieron mencionaron a los arquitectos Daniel Coronel y José Ríos. Asimismo resaltaron el acompañamiento del activo dirigente Adrián Montalvo, quien participó en la reunión con el intendente Jorge y aportó ideas de cara al futuro funcionamiento del lugar.

Además de Echazú y Montalvo, en el cónclave realizado en el Salón de los Intendentes estuvieron presentes el vicepresidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy, Gonzalo Barrientos; el secretario general de la institución, Fernando Díaz, y el integrante del Tribunal de Honor, Sergio Velázquez, quienes coincidieron que la entidad está viviendo horas felices con la puesta en funcionamiento de la sede.