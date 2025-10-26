Jujeños con cumbre en el Cerro Hermoso

Cumbre en el Cerro Hermoso de 5150 metros de altura. Los integrantes de Jujuy Andino Club de Montaña llegaron a la cima luego de una exitosa expedición surcando la geografía de la localidad de Juella en el departamento de Tilcara.

Es la primera vez que el club realiza el ascenso a esta hermosa montaña de nuestra provincia, la expedición estuvo a cargo de la Subcomisión de Alta Montaña que tiene como encargada a su presidente Melina Sánchez, y estuvo integrada además por Pablo Oviedo, Cesar Puentes, Natalia Ramos, Cintia Lera, Fernanda Giménez, Marina Ábalos "llegando a la cumbre solo cuatro socios", contó la dirigente.

"Fueron dos jornadas intensas la primera de aproximación al cerro caminamos 15 km y ascendimos un desnivel de 1100 m donde se acampo a los 4000 metros, disfrutamos de un atardecer fabuloso y nos sorprendieron unas fuertes ráfagas de viento que por momentos fue amenazador, golpeaba las carpas", expresó Melina Sánchez agregando "la segunda jornada comenzamos a caminar a las 4, recorrimos 5 km y ascendimos casi 1200 m de desnivel positivo".

La titular del Jujuy Andino Club de Montaña contó que "desde la cumbre pudimos disfrutar al Nevado del Chañi, Volcán Tuzgle, Volcán Quewar, las salinas en todo su esplendor".

Por último remarcó que "fue un muy lindo logro para la institución, poder llegar como Club a una nueva cumbre, recorrer nuevos caminos realizar nuevas expediciones, y hacer que los socios pongan en práctica todos los conocimientos adquiridos ", finalizó Sánchez.

Capacitaciones

Melina Sánchez comentó que Jujuy Andino avanza a paso firme, a tan solo tres meses de haber asumido en su tercer mandato las propuestas planteadas para sus socios se van concretando, concurso de fotografía, Taller de Avistaje de Aves, Taller de Escalada, y próximamente taller de primeros auxilios y traslado de heridos.