Exitoso “Pro-Tera”

Con 30 equipos, se vivió la octava edición del "Pro-Tera", la prueba de mountain bike organizada por la Municipalidad de San Pedro de Jujuy. "Se vivió una fiesta deportiva", apuntó Gabriel Rocha.

Con el acompañamiento del Intendente Julio Bravo, el trabajo en conjunto con las áreas operativas, se cumplió con creces "con una de las competencias más divertidas", manifestó el titular del Departamento de Deportes Extremos.

"A lo largo del circuito, se fijaron puntos en los cuales los equipos debían sacarse una foto y subirlas al grupo, fue una forma de ir fiscalizándolos paso a paso, ver cómo van cambiando la cara por el cansancio marca la exigencia de la prueba", continúo destacando Rocha.

El Pro-Tera está estuvo integrado por dos bikers de experiencia y dos nuevos, que nunca antes tuvieron una competencia, lo cual obligó al trabajo en equipo, el ir todos juntos, ninguno podía quedarse", detalló.

Los bikers pudieron disfrutar de la jornada "el clima nos acompañó, cayó antes una leve llovizna que dejó el circuito mucho más exigente, contamos con un predio ideal para practicar esta disciplina y otras porque Tierra Brava a lo largo del año está al ciento por ciento cuidado, listo para albergar gente".

Al culminar la jornada se procedió a la entrega de premios y reconocimientos a los mejores equipos.

Posiciones

1) Los Mininos con Lautaro Brandan, Agustín D´Amico, Walter Díaz y Leandro Salinas. 2) Brigada Cola integrado por Diego Barrojo, Ángel Jiménez, Ezequiel Acosta, Puca López, Agustín López, 3) Barney y sus Amigos con Gonzalo Rocha, Germán Rocha, Santiago Ortega y Tadeo López, 4) Los Endureros compuesto por Gonzalo Díaz, Ezequiel Sánchez y Gabriel Rocha, 5) Los Nuevos Teras que tuvo a Pablo Corrales, Sergio Chagra, Eduardo Araujo y Cesar Miranda.

Turismo y deporte

San Pedro, te espera, es el slogan de la comuna que promociona “Tierra Brava”, uno de los predios más completos que posee la provincia y en el cual se pueden desarrollar desde automovilismo hasta motociclismo en la modalidad de speedway, motocross, enduro, mountain bike, picadas, trekking, trail.

Y con el deporte, logró posicionarse como uno de los puntos fijos para albergar importantes carreras habida cuenta que la competencia deportiva mueve importantes masas de personas que corren y otras tantas que acompañan, ya sea como entrenador, o bien familiar. Por eso, el predio ubicado a la vera de la ruta nacional 34 es uno de los mejores del NOA.