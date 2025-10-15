Atlético San Pedro jugó dos amistosos

La pretemporada para Atlético San Pedro dejó un saldo "muy positivo", según anunció Carlos Morales, Santos, pensando que "vamos a llegar bien al debut", que será el próximo domingo desde las 17 visitando a Club Parapetí en la "Visera de Cemento".

El técnico del "millonario" destacó que "la verdad que hacemos un balance muy bueno por lo apreciado en cuanto a lo futbolístico, lo físico", opinó después de los dos amistosos frente a Talleres de Perico, perdió 1 a 0, y con Monterrico Sur, fue empate 2 a 2.

Sucede que "venimos de un par de semanas con mucho trabajo, una pretemporada más corta pero exigente", resaltó al tiempo que dejó en claro que "estamos bien, en los amistosos hicimos rotar a los chicos y la mayoría salió con la carga de fútbol que necesitábamos", sostuvo.

Morales Santos comienza a palpitar el debut "retomamos los trabajos, entramos en la recta final, ya un poco tenemos lo que será el once titular, conozco a los chicos, se complementaron bien los refuerzos, tenemos un equipo muy parejo, homogéneo y todos están en condiciones de ser titular".

Para el estratega de Atlético San Pedro es una ventaja que conoce a todos los jugadores "que sean los mismos seguro que se hace más fácil, reforzamos lo que veníamos haciendo, metiéndole algunas cosas extras pero si se hace más sencillo".

El objetivo del elenco "rojo", es el mismo de cada inicio de un Regional, lograr el ascenso al Federal A "siempre uno trabaja para ser protagonista, vamos a tratar de llegar a la final, haremos todo lo posible para llegar a la final, claro que no es fácil, porque son muchos los clubes que se refuerzan, invierten, es un torneo, una categoría muy competitiva", subrayó.

Por último, analizó el grupo y reconoció que "todo será muy parejo, cada uno dentro de sus posibilidades se reforzaron y cuando juegan de local se hacen fuerte", concluyó Morales Santos.