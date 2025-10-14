Guillermo Easdale ganó la fecha de Salta en primera

Positivos resultados de la delegación jujeña en la Copa Sporting de squash desarrollado en Salta. Guillermo Easdale venció en la final a Diego Reston y se quedó con el título en la categoría primera.

La idea del equipo jujeño de squash es poder realizar una fecha Regional antes de fin de año en todas las categorías.

Fue un fin de semana muy bueno para los jugadores de la provincia, en mayores Easdale se impuso ante el local Reston 3 a 0, pero fue la coronación del torneo, ya que había ganado su grupo con dos victorias por 3 a 0 y supero cuartos de final y semifinal por el mismo marcador mostrando un buen nivel de juego.

Así, ratificó el título de la fecha pasada en el cual se había quedado también con el primer lugar.

El otro jujeño presente fue Alfredo Aldao en tercera categoría cayendo en un ajustado 2 a 3, 13 a 11 en el último game, también Mariano Elissetche compitió en segunda categoría completando el equipo jujeño.

"Queda una fecha para cerrar el circuito salteño, todos tenemos chances de pelear el título de campeón anual, por lo que vamos a seguir entrenando, trabajando duro para llegar al ciento por ciento", reconoció ante El Tribuno de Jujuy, Guillermo Easdale.

La fecha será en el mes de diciembre, por lo que "tenemos un buen tiempo para ajustar detalles, analizar los errores y seguir en este camino de crecimiento".

Por otro lado, contó que "vamos a ver si podemos ser sede de algún regional, o bien un provincial, tenemos un buen grupo de jugadores que vienen trabajando, mejorando la técnica, su juego, por lo que será importante para ellos poder medirse con otros jugadores".

Por último, Easdale invitó "a todos los que quieran aprender o sumarse a este deporte, estamos todos los días a partir de las 17 hasta las 21 en Club Baldo´s en barrio Los Perales, la idea es seguir incorporando adeptos, buscando nuevos valores, ya que las clases son para todas las edades y en ambos sexos", finalizó.