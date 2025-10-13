Deportivo Madryn, el próximo rival de Gimnasia

La Primera Nacional ya conoce los cruces de cuartos de final del Reducido, la instancia que definirá al segundo equipo que ascenderá a la Liga Profesional. Tras la derrota en la final ante Gimnasia de Mendoza, Deportivo Madryn deberá reaccionar ante un rival de peso: Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en una serie de ida y vuelta.

El primer partido se disputará este domingo desde las 15 en Jujuy. La revancha, que será decisiva, está programada para una semana después en el estadio Abel Sastre de Puerto Madryn.

En este camino hacia el ansiado regreso a la máxima categoría, Madryn cuenta con un beneficio clave: la ventaja deportiva. Al haber sido finalista del primer ascenso y quedar mejor posicionado en la tabla general, el equipo dirigido por Leandro Gracián clasificará a semifinales si la serie global termina empatada. Esta condición se mantendrá también en la próxima ronda.

Los demás cruces del Reducido

Con el ascenso directo ya en manos de Gimnasia de Mendoza, la atención se centra en los otros equipos que buscarán la segunda plaza. Los cruces completos de cuartos de final son:

Atlanta vs. Deportivo Morón

Tristán Suárez vs. Estudiantes de Caseros

Gimnasia y Tiro vs. Estudiantes RC

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn

El ganador del duelo entre el "Lobo jujeño" y el "Aurinegro" del Chubut se medirá en semifinales con el vencedor del partido entre Atlanta y Deportivo Morón, en la búsqueda de un lugar en la final que otorgue el último boleto a la elite del fútbol argentino.