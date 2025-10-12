El lobo empató y avanza a cuartos de final

Gimnasia de Jujuy y San Miguel empataron 0 a 0 en la llave 4 de la Primera Nacional. El partido se caracterizó por la falta de goles.

Según las estadísticas el equipo albiceleste tenía un 41% de posesión frente al 59% de San Miguel. Ambos equipos no lograron realizar tiros al arco ni pases correctos durante el encuentro.

No se registraron goleadores en el partido, y no se mencionaron tarjetas rojas. Los cambios realizados incluyeron a Emiliano Endrizzi y Jeremías Perales saliendo por Leandro Barro y Gustavo Fernández respectivamente en Gimnasia J. mientras que Tiago Cravero y Federico Sena fueron reemplazados por Tomás Jerez y Claudio Mosca en San Miguel.

El partido se llevó a cabo en el estadio 23 de Agosto de ciudad capital, y fue transmitido en vivo por TyC Sports y TyC Sports Play.

Este resultado se suma a un historial reciente donde el equipo de Módolo tuvo un desempeño positivo contra San Miguel en encuentros anteriores.