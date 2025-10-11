Jujuy Básquet presentó su equipo

Con la presencia del Gobernador de la provincia, Carlos Sadir, el Intendente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, autoridades de la Federación Jujeña de Básquet e invitados especiales, jugadores y cuerpo técnico, fueron recibidos por miles de niños y niñas de las distintas escuelas de básquet de la comuna capitalina.

“Siempre deseamos lo mejor para Jujuy Básquet, obviamente pedirle a todo el público jujeño que nos acompañe, como lo ha venido haciendo, porque la verdad que todos los partidos en los campeonatos anteriores, hubo una presencia enorme de nuestra hinchada”, manifestó el Mandatario provincial.

Sadir se mostró “muy feliz de estar acá, en este estadio que fue remodelado de una manera impecable”, y ponderó la cantidad de niños y niñas durante la presentación del equipo “ver la participación de tantos niños y niñas que son de los equipos de la municipalidad nos muestra a las claras el desarrollo que viene teniendo el deporte en Jujuy”.

Por otro lado, se refirió a los jujeños que forman parte del plantel profesional “es un orgullo verlos ahí, con jugadores de trayectoria, tenemos que seguir construyendo nuestro semillero y que el día de mañana nos representen también como lo va a ser este equipo seguramente”.

Por su parte, Gustavo Lamas resaltó la participación de “todos los centros deportivos de la Municipalidad de San Salvador”, y agradeció “al Gobernador Carlos Sadir, al Intendente Raúl Jorge con quién venimos de firmar un convenio de colaboración mutua, también con el Ministerio de Educación de la provincia donde los chicos van a vivir la experiencia lo que es Jujuy Básquet y puedan sentir lo que siente un jugador profesional”.

Lamas remarcó que este año “esperamos lo mejor para el equipo, que la gente se sienta nuevamente identificada, tenemos un buen plantel, un plantel muy joven, con experiencia, con años, vamos a tener muchos viajes y soñamos con ser protagonistas”.

Por último agradeció “a las empresas, el sector privado que apuesta al deporte y nos van a acompañar este año nuevamente”.

Con las gradas colmadas, los “cóndores” saltaron al campo de juego en medio de luces, comenzando por Bruno Conti, Esteban Rivera, Juan Marini, Augusto Roveres, Víctor Leaño, Ramiro Stehi, Andriy Grytsak, Matías Gutiérrez, Thiago Roca, Francisco Fornes, Tiago Nistal, Francisco Tarnowyk, Leonardo Segovia, Leonel Ponce, Santiago Ibarra y Santiago Nesman.

Luego siguió el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Tasso, entrenador, el ayudante de campo Marcos Emilio, Santiago Abdala preparador físico, Marcelo Benítez, Sergio Giacoppo, kinesiólogos, Mauro Aleman, Paul Simo, el doctor Armando Bergese y Oscar Vaquera, éste último es el jefe de equipo.

Luego de las fotos, los jugadores procedieron a firmar un cuadro a cada uno de los niños y niñas que se hicieron presentes.