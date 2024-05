Arrieta se quedó con los 3 puntos del clásico

Se jugó la séptima fecha del campeonato de la Liga Regional Jujeña de Fútbol "Mario Melitón", donde el Centro Cultural y Deportivo Ingeniero Herminio Arrieta logró un importante triunfo 2 a 1 frente a su clásico, el Club San Francisco Bancario.

Los "pumas" lograron la ventaja a los siete minutos de la primera etapa, tras un tiro libre de Giménez que "Chupito" Fernández desvió la pelota y se terminó metiendo en el primer palo de Mamani, quien no pudo controlar el balón.

En el primer tiempo Arrieta dominó el partido con todo el equipo acomodado, ante el esfuerzo que realizaba Bancario para empatarlo y a los quince minutos los "pumas" perdieron una buena ocasión de gol con Mamaní que quiso salir rápido jugando y regaló la pelota a Heredia que habilitó a Román Méndez pero definió por arriba del golero. Tras los nervios del equipo visitante, Arrieta aprovechó y logró el segundo gol a los veintiocho minutos, tras un centro de Gonzalo Condori al área chica donde un confiado Mamaní salió mal y ahí Cuellar anticipó de cabeza y aumentó el marcador. Después a los cuarenta minutos se retiró Güemes por lesión y entró Lucas Alfonso.

En el segundo tiempo Bancario hizo tres modificaciones al reinicio y allí tuvo más llegadas que no fueron efectivas, a los treinta y tres minutos se quedó con diez hombres en cancha, ya que Sebastián Ramos se fue expulsado con roja directa.

A los treinta y ocho minutos la buena combinación de Bancario que pasó varias líneas de juego del rival, entonces ahí Córdoba habilitó a Laime que definió al primer palo de Vaca, logrando el descuento que tanto buscaban el conjunto visitante. El tiempo no le alcanzo al "verdolaga" para lograr el empate y Arrieta se quedó con el clásico.

Las alineaciones

Arrieta (2): Vaca, Giménez, Ansonaud, Aylan, Velázquez, Cuellar, Güemes, Méndez, Castillo, Condori y Herrera. DT: Nelson Escalante.

San Francisco Bancario (0): Mamaní, Senzano, Jacu, Pore, Ramos, Dávila, Pimentel, Palavecino, Fascio, Montero y Fernández. DT: Roque Frías.

Goles PT: 7' Fernández -en contra- (A) y a los 28' Cuellar (A). ST: 38` Laime (B).

Incidencias ST: Expulsado a los 33' Ramos Sebastián (B)

Árbitro: Joaquín Rodríguez y los líneas fueron Cristian Zubia y Agustín Alderete.

Otros resultados de la fecha 7 del Torneo de la Liga Regional Jujeña de Fútbol: Peñarol 1 vs Fraile 1; Unión 1 vs Mitre 3 y El Talar 1 vs Yuto 3.