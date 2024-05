Todos los títulos de Julián Álvarez en su carrera

Manchester City, que venía muy golpeado por la eliminación por penales ante el Real Madrid en la Champions League, se recuperó de la mejor manera y, luego de vencer 3-1 al West Ham cómo local en la última fecha, se consagró por cuarta vez consecutiva cómo campeón de la Premier League.

El equipo de Pep Guardiola, dónde no tuvo acción Julián Álvarez, se impuso gracias a los goles de Phil Foden, en dos oportunidades, y Rodri. Con este resultado, llegó a los 91 puntos en el torneo y dejó atrás al Arsenal, que ganó su partido ante Everton por 2-1 pero no le alcanzó teniendo en cuenta que necesitaba que los ciudadanos no sumen de a tres.

Más allá de su corta edad, el delantero argentino volvió a quedarse con un trofeo muy importante y sigue ratificando el gran nivel que viene demostrando hace muchos años. Si bien no pudo estar en cancha este domingo, fue una pieza clave del equipo durante el año y aportó su granito de arena para sumar otro título en su corta carrera.

Los títulos de Julián Álvarez en su carrera profesional