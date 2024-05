Gimnasia y Esgrima volvió a “tropezar” como visitante

Por la fecha 16 de la Primera Nacional del fútbol argentino, se presentó Gimnasia fuera de la provincia.

Ayer el "lobo" visitó a Quilmes y sufrió una nueva derrota como visitante en este campeonato de ascenso.

Los dirigidos por Matías Módolo cayeron 2 a 1 ante el "cervecero" dirigido por un exDT "albiceleste" como lo es Darío Franco.

Los "lobos" llegaban a este duelo con el ánimo alto tras la goleada que le propinaron en el estadio "23 de Agosto" mientras que los "cerveceros" arribaban al enfrentamiento de ayer luego de caer como visitantes frente a Güemes de Santiago del Estero.

Por primera vez desde que está Matías Módolo como técnico de Gimnasia repitió los mismos 11 de un partido a otro, en un claro ejemplo de que se siente más cómodo con estos representantes en cancha funcionales para jugar ante Quilmes.

Vertiginoso fue comienzo de partido en el estadio "Centenario" en el sur del Gran Buenos Aires.

Antes de los 10 minutos de juego el árbitro Ariel Penel cobró una dudosa falta cometido por López dentro del área derivando en penal para el club local. A los 9 Giménez puso el 1 a 0 para el conjunto local.

El partido fue intenso y dinámico con la zona media "de transito". En ese contexto el "lobo" pudo reaccionar de manera rápida y consiguió el empate a los 12 gracias a la conversión de Palavecino quien puso entonces el 1 a 1 parcial. La asistencia de este tanto la hizo Menéndez con una pelota puesta hacia el punto penal.

Con el partido igualado, los minutos posteriores tuvieron mucha posesión del equipo quilmeño, no obstante esa posesión no inquietó a Gimnasia y el resultado no se movió en toda la primera parte.

Ambos combinados se fueron igualados al descanso.

En el complemento, Darío Franco introdujo cambios casi desde el inicio del segundo tiempo buscando incomodar y lastimar a los dirigidos por Módolo.

En este segmento del partido ambos equipos abusaron del pelotazo y carecieron de ideas.

Fue González recién a los 33 quien intentó con un remate al primer palo de Sosa y pudo anotar el gol de la victoria para Quilmes que retornó a la cima de las posiciones.