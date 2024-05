Se impuso Atlético San Pedro por 3 a 1

Atlético San Pedro se quedó con el primer chico al derrotar a Tiro y Gimnasia por 3 a 1, en el partido de ida de la fase final de la Copa Jujuy. Alexis Franco, Matías Roldán y Lautaro Gurrieri anotaron para el "millonario", mientras que Ricardo Elías achicó la diferencia para el local. El cotejo se jugó en el "Fortín de barrio Belgrano", donde Atlético San Pedro llegó decidido a buscar el resultado, entró concentrado, buscó, se adueñó de la pelota, ganó en todos los sectores y a los 17' se encontró con el gol que llegó por intermedio de Alexis Franco. En tanto que Tiro y Gimnasia se quedó en el intento, pelotas que podían haber terminado en el fondo de la red, salieron para cualquier parte y mostró muy poco. Con la victoria parcial favorable para el plantel visitante, se fueron al descanso. En la etapa complementaria, Atlético se quedó. Dio la impresión de que salió a cuidar un resultado que no le favorecía. Tiro comenzó a manejar la pelota, mejoró en el volumen de juego, pero le faltó gente arriba, no tenía el goleador que empuje la pelota. Con un equipo visitante que poco hacía y con el local que no veía el arco, transcurrieron 35' de querer y no poder.