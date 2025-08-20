Salvaron la vida de un panadero tras incendio

Un hombre de 43 años fue rescatado del interior de una panadería, tras un incendio declarado y por fortuna se encuentra fuera de peligro.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada del lunes pasado en un local comercial de la avenida Italia al 500 de la ciudad de Perico.

En esas circunstancias, los efectivos de la Seccional 58º fueron alertados a través del sistema de emergencia 911 sobre un siniestro declarado.

Una vez constituidos en el lugar, observaron un espeso humo del interior del inmueble y dieron inmediato intervención al Cuerpo de Bomberos de la Unidad Regional 6.

Los efectivos desconectaron el paso de gas y electricidad y un grupo de rescate ingresó al local, donde observaron a un hombre de 43 años tendido en el suelo, en estado de inconciencia.

El hombre fue rescatado y de inmediato personal del Same le realizó maniobras de reanimación, donde afortunadamente recuperó el conocimiento y fue trasladado de urgencia al nosocomio local.

Efectivos del Departamento de Criminalística iniciaron las tareas de peritajes en el lugar, para establecer las circunstancias de foco ígneo.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó como primera medida, los informes de las pericias para poder avanzar con la investigación.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 58º de la ciudad de Perico, donde se encargaron de resguardar el lugar, para que los especialistas trabajen en el lugar de los hechos.

Por otra parte, se supo que el estado de salud del empleado de la panadería es estable, había sufrido una asfixia por inhalación de monóxido de carbono y gracias al rápido accionar del personal del Cuerpo de Bomberos y Same, lograron salvarle la vida.