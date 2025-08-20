Mitad de semana con máxima de 19 grados

Mitad de semana y se anticipa que será una jornada agradable en donde la temperatura máxima rozara los 20 grados y se espera un día con cielo algo nublado en donde el sol calentara la jornada.

Mitad de semana y se anticipa que será una jornada agradable en donde la temperatura máxima rozara los 20 grados y se espera un día con cielo algo nublado en donde el sol calentara la jornada.

Es decir, que el tiempo en la ciudad de San Salvador y alrededores será agradable y el sol estará presente.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el viernes se espera una temperatura máxima de 33 grados con cielo completamente despejado. Pero esas temperaturas el fin de semana descenderán porque se anticipa para el sábado mínima de 0 grados y máxima de 12. Mientras que para el domingo la mínima será de 1 grados y la máxima de 14 grados.

En Humahuaca se espera para hoy una temperatura máxima de 18 grados con cielo totalmente despejado para el disfrute de las personas que llegan hasta nuestra Quebrada para disfrutar de sus paisajes. Para la noche la temperatura descendería a los 8 grados.

En La Quiaca el día comienza con 3 grados bajo cero y para hoy se anticipa una temperatura máxima de 17 grados con cielo despejado.

En Susques la temperatura máxima prevista para hoy es de 11 grados con cielo despejado y ventoso como es habitual en esta zona de nuestra provincia.