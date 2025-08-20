¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
20 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Pampita
México
Natación
Mauro Icaardi
salud
Estados Unidos
Gimena Accardi
11 años
Urtubey
Chagas
Pampita
México
Natación
Mauro Icaardi
salud
Estados Unidos
Gimena Accardi
11 años
Urtubey
Chagas

DÓLAR OFICIAL

$1315.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2169.75

DÓLAR BLUE

$1335.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en Jujuy

Mitad de semana con máxima de 19 grados

Para hoy se espera cielo algo nublado. El viernes la temperatura superaría los 30 grados y se espera un fin de semana frío.

Miércoles, 20 de agosto de 2025 08:11

Mitad de semana y se anticipa que será una jornada agradable en donde la temperatura máxima rozara los 20 grados y se espera un día con cielo algo nublado en donde el sol calentara la jornada.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Mitad de semana y se anticipa que será una jornada agradable en donde la temperatura máxima rozara los 20 grados y se espera un día con cielo algo nublado en donde el sol calentara la jornada.

Es decir, que el tiempo en la ciudad de San Salvador y alrededores será agradable y el sol estará presente.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el viernes se espera una temperatura máxima de 33 grados con cielo completamente despejado. Pero esas temperaturas el fin de semana descenderán porque se anticipa para el sábado mínima de 0 grados y máxima de 12. Mientras que para el domingo la mínima será de 1 grados y la máxima de 14 grados.

En Humahuaca se espera para hoy una temperatura máxima de 18 grados con cielo totalmente despejado para el disfrute de las personas que llegan hasta nuestra Quebrada para disfrutar de sus paisajes. Para la noche la temperatura descendería a los 8 grados.

En La Quiaca el día comienza con 3 grados bajo cero y para hoy se anticipa una temperatura máxima de 17 grados con cielo despejado.

En Susques la temperatura máxima prevista para hoy es de 11 grados con cielo despejado y ventoso como es habitual en esta zona de nuestra provincia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD