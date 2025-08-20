Francisco Molina, mediocampista de Gimnasia y Esgrima, dio su sensato parecer sobre el momento que vive el combinado "albiceleste" ante los micrófonos de El Tribuno de Jujuy.

Francisco Molina, mediocampista de Gimnasia y Esgrima, dio su sensato parecer sobre el momento que vive el combinado "albiceleste" ante los micrófonos de El Tribuno de Jujuy.

"Estamos pasando por un buen momento. No tenemos que aflojar; y seguir por esta senda de triunfos y de sumar puntos", comentó el exVilla Dálmine en referencia a que el "lobo" continúa peleando en lo alto dela zona B fecha tras fecha pese a algún bajón de rendimiento lógico de un certamen tan largo como el de la Primera Nacional.

El último domingo ante Chaco For Ever, el volante volvió a marcar luego de varias fechas, al respecto dijo: "Estoy muy contento por el gol, en lo personal ya hacía varias fechas que no venía convirtiendo pero lo más importante es que sumó para ganar para que los tres puntos se queden acá en casa"

Como claro objetivo hasta terminar la fase regular de esta segunda división, Molina comentó: "Hay que apuntar a las 7 finales que nos quedan de la mejor manera".

Gimnasia tiene la mente fija en pelear hasta el final, es por eso que pule detalles para visitar el próximo domingo a Almirante Brown en Buenos Aires.

El entrenador "albiceleste", Matías Módolo, piensa y planea el duelo frente a la "fragata" en la que en un gran porcentaje no cambiaría mucho en el once titular.

Pensando más adelante aun desde AFA informaron que el clásico entre el "lobo" y Central Norte se jugará el domingo 31 de este mes a las 16, en el estadio "23 de Agosto".