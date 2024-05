Jujuy Básquet sufrió, pero se metió al playoff

Jujuy Básquet se impuso ante Nicolás Avellaneda 72 a 71 y sacó boleto al playoff de LaLiga Federal. Se jugó anoche en el estadio Federación con Sebastián Gauna y Martín Albornoz como jueces.

El score se inauguró con un doble de Banegas, después llegaron ocho puntos más hasta quedar 10-0, por lo que Lucas Tarchini, DT visitante, pidió minuto y le sirvió, porque marco 8 puntos, parecía que levantaba vuelo, sin embargo Jujuy Básquet terminó cerrando el parcial 20-8.

En el segundo chico, los locales mantuvieron la ventaja, los primeros minutos, la presión dio el resultado esperado, fue creciendo en el goleo, hasta que los primeros cinco minutos que el elenco santiagueño comenzó a marcar obligándolo a Fabián Daverio a pedir tiempo muerto para acomodar algunas ideas. Luego, con buena diferencia, se fueron al descanso largo 39-21.

Por cómo estaba jugando, todo indicaba que no debía pasar zozobras, pero no, a los jujeños se les cerró el aro y Nicolás Avellaneda comenzó a acortar la ventaja. Buen trabajo con oficio y experiencia de Juan López, acompañado por Balteiro, tanto para mejorar el goleo como en defensa, porque le cerró el circuito de juego a los locales, ambos se pararon bajo el aro y Abdala no pudo penetrar, Traverso no tenía la precisión de los primeros cuartos. Daverio movió el banco, se acortó la diferencia y cuando quedaban 2 minutos la visita se puso 50-44, allí el DT local pidió tiempo muerto para ir al descanso 55-48.

Y el cuarto parcial Nicolás Avellaneda terminó por concretar lo que ya había insinuado en el cuarto anterior, Jujuy Básquet fallaba, fue un manojo de nervios y comenzó a jugar en contra la ansiedad. A un minuto y medio para el cierre, estaba 68-63, los santiagueños se acercaron más hasta quedar 69-67 a 30 segundos, por lo que el local pidió tiempo muerto, estiró la ventaja a 71 ante un equipo santiagueño que nunca se entregó, Balteiro tuvo la chance con dos simples, pero falló uno, sin embargo a 7 segundos del final, López con un triple que después revisó el VAR y dio válido, puso las cosas 71 iguales.

El final fue para el infarto, con la posesión de la bola para Jujuy Básquet y a cuatro segundos del final, Rodríguez recibió una falta y fue a la línea de tiro libres marcando el primero y fallando el segundo, sin embargo no hubo tiempo para más, el local terminó festejando una victoria 72-71 ajustada y sufrida.

El próximo viernes por el playoff interzonal será local nuevamente frente a Sarmiento de Formosa en el primer duelo de la serie.

Síntesis

Jujuy Básquet 72: Inicial: Traverso (10-1t), Banegas (14), Rodríguez (20-2t), Abdala (12), Caicedo (12). Ingresaron: Sollberg, Barrera, Ertle (2), Ledesma (2).

DT: Fabián Daverio.

Nicolás Avellaneda 71: Inicial: Prado (7-1t), Balteiro (24), Gómez (6), Morellini (12-2t), López (15-2t). Ingresaron: Medina, Bravo (7).

DT: Sergio Tarchini.

Progresivo: 20-8, 19-13, 16-27, 17-23.

Jueces: Sebastián Gauna y Martín Albornoz como jueces.

Estadio: Federación Jujeña.