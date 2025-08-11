¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
11 de Agosto,  Jujuy, Argentina

El tiempo en Jujuy

Lunes frío por la mañana y agradable por la tarde

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para hoy una temperatura máxima de 20 grados centígrados sin probabilidades de lluvias.

Lunes, 11 de agosto de 2025 08:21

Comienza una nueva semana que será corta debido al feriado puente del día viernes. La mañana de hoy comenzó fría con solo 4 grados.

Comienza una nueva semana que será corta debido al feriado puente del día viernes. La mañana de hoy comenzó fría con solo 4 grados.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura máxima de 209 grados con cielo totalmente despejado para la tarde. No hay probabilidades de lluvias.

En la zona de los valles y el ramal también se espera una buena tarde con cielo despejado y temperatura máxima de 22 grados.

En Humahuaca, la mañana comenzó con 7 grado, según el organismo nacional, y para hoy se espera que también sea un día con cielo despejado en esta bella zona de nuestra provincia. La temperatura máxima rondará los 17 grados centígrados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca se espera para hoy que sea una jornada fresca a pesar de la presencia del sol. Se anticipa para hoy una temperatura máxima de 15 grados con cielo despejado.

