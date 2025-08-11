Un hombre murió a la vera de ruta 56 en La Mendieta

Ayer por la tarde un hombre murió mientras se encontraba caminando a la vera de la ruta 56 que conecta la localidad de La Mendieta con la ciudad de San Pedro de Jujuy a la altura de La Urbana.

Se supo que transeúntes ocasionales observaron el cuerpo de un hombre mayor de edad, de alrededor de 60 años, que carecía de signos vitales. El hecho ocurrió entre las 16.30 y 17 de ayer.

Rápidamente personal del Same llegó hasta el lugar en donde constató la muerte del infortunado hombre del que aún se desconoce su identidad.

El cuerpo fue trasladado hacia la morgue del Centro Judicial San Pedro en donde se le realizó examen cadavérico en el que se supo que el hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio no traumático, es decir, una muerte súbita. El cuerpo ya fue entregado a sus familiares.