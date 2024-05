Larralde y Osores estarían desde el arranque mañana

El objetivo impostergable de Gimnasia es volver a la victoria mañana cuando desde las 16 reciba a San Miguel en el estadio "23 de Agosto" ante su público.

Después de una floja presentación en Buenos Aires, el fin de semana pasado, frente a Ferro, los dirigidos por Matías Módolo entrenaron durante la semana buscando variantes y sobre todo buscando corregir los errores que lo llevaron a volverse con las manos vacías del barrio porteño de Caballito.

Por lo pudo saber este matutino, de no mediar inconvenientes de último momento, quienes volverían al equipo titular serían: Valentín Larralde y Mauro Osores. El primero en la mitad de la cancha y el segundo en la última línea. Camargo y Palavecino tienen chances de salir del once inicial en jornada dominical ante el equipo bonaerense.

La programación para la fecha 15 dispuesta por la Asociación de Fútbol Argentino es la siguiente:

Zona A – Fecha 15

Hoy:

15.30: Tristán Suárez vs San Martín (Tucumán) (TV). Este encuentro contará con el arbitraje de Ariel Penel

17.30: Agropecuario de Carlos Casares vs San Martín (San Juan) (TV). Bryan Ferreyra

Mañana:

15.10: Güemes (Sgo. Del Estero) vs Quilmes (TV). Lucas Cavallero

15.30: Alvarado vs Talleres de Remedios de Escalada. Álvaro Carranza.

15.30: Dep. Maipú vs Ferro. Bruno Amiconi.

16: Gimnasia y Esgrima vs San Miguel. Adrián Franklin

16: Patronato vs Chacarita (TV). Fabricio Llobet.

18: Racing de Córdoba vs Estudiantes. Luis Lobo Medina.

Lunes 13 de mayo:

21.05: All Boys vs Arsenal (TV - DirecTV) // Jorge Broggi.

Zona B – Fecha 15

Hoy:

14: Deportivo Morón vs Gimnasia y Tiro (Salta). Este partido será controlado por el referí Juan Pablo Loustau.

16: Chaco For Ever vs Almirante Brown. Maximiliano Macheroni.

18: Atlético de Rafaela vs Defensores Unidos. Nelson Sosa.

19: Brown (Adrogué) vs Aldosivi. Juan Pafundi.

Domingo 12 de mayo:

13.05: San Telmo vs Atlanta (TV). Pablo Giménez.

17.30: Chicago vs Gimnasia y Esgrima (Mendoza) (TV). Felipe Viola

Lunes 13 de mayo:

15.30: Almagro vs Estudiantes (Río Cuarto) (TV). Diego Ceballos

21.10: Defensores de Belgrano vs Colón (TV). Pablo Dóvalo

Interzonal - Fecha 15

Domingo 12 de mayo:

15: Guillermo Brown (Puerto Madryn) vs Dep. Madryn. Lucas Comesaña.

En tanto ayer al cierre de esta edición había iniciado esta fecha 15 de la Primera Nacional con el duelo entre Temperley y Mitre.