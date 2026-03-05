Vuelve Scary Movie 6 con el elenco original

Salió a la luz el primer adelanto de la esperada película Scary Movie 6 junto a todo su elenco original, con grandes referencias del cine de terror de estos últimos tiempos y un guiño a la galardonada “Pecadores”.

El film llegaría a todos los cines el próximo 12 de junio y, debido al esquema de estrenos, es posible que la película esté disponible en Argentina un día antes; el jueves 11 de junio.

Bajo la premisa de ser “terroríficamente incorrecta”, el proyecto del director Marlon Wayans comienza el tráiler con una ironía sobre el abuso de los “pronombres” en Estados Unidos, mostrando a una de las protagonistas siendo apuñalada por Ghostface que, cuando una testigo la señala, le explica que tiene que referirse a ella como “elle”.

El clip también muestra numerosos guiños a las películas de terror más recordadas de este último tiempo; como Jason de Viernes 13, el asesino de Masacre en Texas, la muñeca Megan, y el recordado Ghostface de Scream. Además de tramas similares a la de “Halloween”, “Ma”, “Pecadores”, “Todo, en todas partes, al mismo tiempo”, “Huye”, “Sonríe”, “La hora de la desaparición” y “La sustancia”. Todo bajo la musicalización del clásico de Eminem “The Real Slim Shady”.

Esta sexta entrega marca la reunión oficial de todo el elenco original, con el regreso de los hermanos Wayans, Marlon, Shawn y Keenen Ivory, y la dupla icónica de Anna Faris y Regina Hall.

Reparto confirmado que regresa: