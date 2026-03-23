Miley Cyrus recreó el icónico saludo de Hannah Montana

Miley Cyrus volvió a conectar con su pasado al recrear el recordado saludo de Hannah Montana: “Hola, soy Miley Cyrus y estás viendo Disney Channel”, un gesto cargado de nostalgia que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La acción forma parte de la promoción del especial Hannah Montana 20th Anniversary Special, que se estrenará el 24 de marzo de 2026 en Disney+, a 20 años del debut de la serie original en el canal juvenil.

El especial propone un recorrido por la historia del personaje que lanzó a la fama a la artista, con material inédito, entrevistas y la recreación de escenarios icónicos. Además, contará con invitados y momentos musicales, en una celebración pensada especialmente para los fans de la serie.

El regreso simbólico de Cyrus a su alter ego marca también una reconciliación con una etapa clave de su carrera, que durante años mantuvo a distancia, y refuerza el impacto cultural que tuvo Hannah Montana en toda una generación.