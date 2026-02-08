La insólita razón por la que Mica Viciconte no le dice "te amo" a Fabián Cubero

Mica Viciconte y Fabián Cubero sorprendieron a sus seguidores al revelar una particularidad de su relación de siete años: la influencer ya no le dice "te amo" a su pareja. Durante una charla con el conductor Grego Rosselló, ambos expusieron los motivos detrás de esta decisión, que van desde ramos de flores rechazados hasta historias de infidelidad.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Cubero explicó con resignación que tuvo que "modificar" su personalidad cariñosa porque Viciconte prefiere los hechos a las palabras. "Un día le caí con un ramo de flores y me sacó cagando. Mandó el romanticismo a la mierda", relató el ex jugador de Vélez.

El trauma del pasado

Por su parte, Viciconte justificó su postura recordando experiencias dolorosas en noviazgos anteriores. "'Te amo' a mi hijo se lo digo, pero me pasa que en general las relaciones —creo que por lo que viví también—, siempre decía 'te amo' y me metían los cuernos", confesó la panelista.

A pesar de la falta de verbalización, Mica aseguró que sus sentimientos están claros y se demuestran con acciones concretas. "En este caso no siento que tenga que decirlo justamente por todo lo que pasamos. Tuvimos un hijo, estamos hace siete años", concluyó.