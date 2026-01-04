Canciones que vuelven a ser tendencia a causa de Stranger Things

En los últimos años, el fenómeno de los “revivals” musicales encontró un aliado inesperado en las series. Canciones que habían marcado una época regresan al centro de la escena gracias a una escena clave, una historia potente o un personaje inolvidable. El caso de Stranger Things es uno de los ejemplos más claros de cómo el audiovisual puede reactivar el pulso de una canción décadas después de su lanzamiento.

Uno de los regresos más impactantes fue el de “Running Up That Hill”, de Kate Bush. Editada originalmente en 1985, la canción volvió a los primeros puestos de los rankings globales tras aparecer en una escena emocionalmente decisiva de la serie. Nuevas generaciones descubrieron el tema como si fuera actual, mientras que oyentes históricos lo escucharon con una intensidad renovada. El resultado fue un cruce generacional pocas veces visto.

Algo similar ocurrió con Metallica y “Master of Puppets”. El clásico del metal, lanzado en 1986, encontró una nueva vida al acompañar una de las escenas más icónicas de la serie. El impacto fue inmediato: reproducciones récord, ingreso a charts contemporáneos y una relectura cultural del tema, ahora asociado a una narrativa audiovisual que lo resignificó por completo.

Estos revivals no se explican solo por la nostalgia. Funcionan porque la música aparece integrada al relato, potenciando la emoción de la escena y quedando grabada en la memoria del espectador. La canción ya no es solo un recuerdo: se convierte en parte de una experiencia.

En este nuevo escenario, el archivo musical deja de ser pasado. Las plataformas, las series y las redes permiten que una canción encuentre su momento justo, incluso décadas después de haber sido creada.