Mauro Icardi le prometió una propuesta de casamiento a La China

Se conoció que Mauro estaría esperando su divorcio.

Sabado, 03 de enero de 2026 12:01

Mauro Icardi y La China Suárez se encuentran actualmente en Estambúl donde festejaron la entrada al 2026 en un lujoso restaurante.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, a través de Luis Perdomo en DDM, la pareja más polémica estaría pensando en el compromiso, ya que el futbolista le habría prometido casarse este año.

En ese sentido el periodista manifestó: “Después de las 00 del 31 de diciembre cuando ya estaban brindando en un restaurant de Estambúl, Mauro Icardi miró a los ojos a La China y le dijo ´te prometo que este año hay casamiento´”.__IP__

Además, Perdomo explicó que el casamiento sería en donde se encuentran en este momento, es decir: Estambúl.

Finalmente, se conoció que Mauro estaría esperando su divorcio para poder concretar la boda con Eugenia.

