Pedro Rosemblat volvió al streaming y lo recibieron con preguntas

Tras volver de sus vacaciones, donde se confirmó la noticia del casamiento con Lali Espósito, Pedro Rosemblat regresó a la pantalla de Industria Nacional, el ciclo que conduce en el canal de streaming Gelatina.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, su reaparición fue distinta a la habitual y dejó un momento que rápidamente llamó la atención de los espectadores.

Desde el primer minuto, el clima del programa estuvo atravesado por la curiosidad del equipo, ya que, apenas Pedro entró al estudio, sus compañeros lo recibieron en tono festivo y le pidieron detalles sobre la propuesta matrimonial.

Ante esa situación, Marcos Aramburu lanzó sin vueltas una pregunta directa: “¿Te arrodillaste?”.

Lejos de responder, Rosemblat reaccionó poniéndose de pie y simulando una salida del estudio, en un gesto que dejó en evidencia la incomodidad que le producía el tema, ya que se sabe que no le gusta hablar de su intimidad.

Minutos después, volvió a su asiento mientras la clásica marcha nupcial sonaba de fondo, aún así, evitó hablar del casamiento y no dio detalles sobre cómo fue la propuesta.

Durante ese momento, solo se limitó a saludar y a decir que tenía ganas de volver al programa, para luego continuar la emisión con normalidad.

Por ahora, Pedro elige seguir con su trabajo y sostener su vida privada lejos del debate público, mientras la noticia de su casamiento con Lali sigue generando expectativa en el mundo del espectáculo.