El dolor de Daniela Celis por el estado de Thiago Medina

La ex GH, Daniela Celis contó detalles sobre el estado actual de su expareja y padre de sus hijas, Thiago Medina, que sufrió un accidente de tránsito el viernes pasado.

"Todo es muy difícil, no me quiero agarrar de algo, solo me queda tener fe y esperanzas para que Thiago esté bien. Tengo que estar fuerte por mis nenas", expresó la joven en un móvil de Intrusos en el que estuvo acompañada por Nacho Castañares, su amigo desde que entraron a la casa de Gran Hermano.

También fue consultada sobre como se enteró del accidente, a lo que respondió “Llegué a mi casa y no lo encontré. Lo llamaba por teléfono y me parecía muy raro que él deje solo a las nenas con la niñera, nunca jamás dejaba a las nenas con alguien. Después la llamé a Camila y le pregunté dónde estaba su hermano y me dijo que había ido a buscar la moto que la había ploteado, en diez minutos volvía. Cuando le pregunté a la niñera hace cuanto estaba sola me dijo hace una hora y media”, relató Celis

Luego de incesantes llamados a su celular, Daniela escuchó una voz, de una mujer, del otro lado del teléfono, que la dejó helada: “Es algo que nunca quise escuchar... estamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente y está en el hospital de Moreno, necesito que vengas urgente, entró al quirófano y no podemos darte un diagnóstico”.

Cómo sigue la salud de Thiago Medina

Medina, de 22 años, sufrió lesiones en el pulmón, en el hígado y varias costillas rotas, según información de sus familiares. Casi en seguida de ser internado en Moreno los médicos le tuvieron que extirpar el bazo, y este martes se conoció un nuevo parte sobre su estado de salud:

"El paciente permanece internado en terapia intensiva, bajo control clínico, seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de terapia intensiva. Que presentó un registro de fiebre, por lo que se tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico. No hubo otros cambios respecto de los aspectos de cuidado, que está estable y todavía en pronóstico reservado".