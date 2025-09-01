Juli Poggio reveló de qué se tratará Patito Feo en el teatro

Juli Poggio , ex Gran Hermano, habló sobre el nuevo rol que interpretará en la obra teatral “Buscando a Patito Feo” y enfrentó las críticas que recibió el proyecto en su anuncio. La influencer reveló que la trama se diferenciará de la serie inicial y que el enfoque no estará en las “feas y lindas”, sino en la amistad.

Invitada a la mesa de Juana Viale, la actriz no ocultó su emoción por haber sido convocada en el regreso de Patito Feo a los escenarios: "Si quieren les spoileo un poquito… mediante todas las canciones súper conocidas, que marcaron la infancia de varias generaciones, se va a jugar mucho con la nostalgia pero con una historia totalmente nueva”.

“La historia nueva es de dos mejores amigas que eran muy fans de Patito Feo y que de chiquitas juraron una promesa, ser amigas del corazón para siempre, pero algo pasa, un triángulo amoroso y ahora en la actualidad son dos popstars, que se enfrentan en un duelo de canciones para ver quién se queda con todo el legado de Patito Feo, con todos los fans”, reveló.

De esta forma, destacó que ahora las “divinas y populares” se basaran en otras cualidades y no en la belleza física: “Lo que tiene de bueno es que, obviamente, es una historia reversionada, ya no habla de las lindas y las feas. Sí toca el tema de los seguidores y la importancia y responsabilidad que tiene hoy en día ser popular".

Y sumó: "También se plantea por qué se considera talentosa a una persona que tiene muchos seguidores. Es una historia actual que le va a llegar mucho a todos. Tiene canciones muy potentes, con mucha coreografía, puesta en escena y bandas de chicas en vivo”.