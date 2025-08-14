"Se discute si me golpeó, ató o pegó”: Thelma Fardín tras el pedido de nulidad del juicio contra Juan Darthés

Thelma Fardín se hizo eco del pedido de la defensa de Juan Darthes, donde solicitan la nulidad del juicio en su contra, por lo que la actriz señaló que “se discute si me golpeó, ató o pegó” , en un extenso video en sus redes sociales.

Con una impronta de rutina y una estética de actuación no ficticia, Fardín se preguntó: “¿Vas a volver a hablar de esto?”, la respuesta fue el pie para el resto del clip: “Si. Yo gané, el hecho está probado y eso en la justicia no se discute más, aunque en las redes digan lo que quieran. Lo que me preocupa es el miedo que tratan de meter cuando dicen ‘Thelma tiene que pagar e ir presa’. Odiadores seriales, lamento informarles que no, eso no va a pasar”.

“Cinco jueces federales lo declararon culpable y la materialidad de los hechos no se discute más. Ellos apelan, como haría cualquier persona que enfrenta una condena, y eso está muy bien porque este juicio respeta todas las garantías”, continuó la intérprete mientras manipulaba una guitarra o bien regaba las plantas.

En línea, Fardín insistió: “No es sobre si realmente ocurrió porque hace rato que lo admitieron en sus propios escritos. Lo que se discute es si me golpeó, ató o pegó. Insisten en que la causa no es federal, sino estatal para que el juicio empiece de cero y poder decir que prescribió”.

“El fallo dice que no pueden exigir golpes, cuando la violencia es, en sí mismo, el abuso. Reconoce la enorme desigualdad entre una nena de 16 años y un hombre de 45. Cuando lo defienden, no lo están defendiendo de mí, sino de una nena de 16 años”, cerró al respecto.

Sobre la causa en términos genéricos, la artista sostuvo: “Es contundente sobre la competencia federal, y abre el camino para que muchos otros casos se juzguen de la misma manera. Ahora atacan a peritos y psicólogos, quieren desprestigiarlos para que su palabra no valga y asustarlos para que otros profesionales no se animen a declarar. Quieren silencio”.

“El fallo también aclara que no hay ningún beneficio, público o económico para mí. Me quitó energía, salud emocional y dinero. Pero, lo que no dice es que el amor que recibo es inconmensurable. Saber que aporté un granito de arena para que otras personas se animaran a hablar, no tiene precio”, continuó.

“Atacan a esta causa porque es un emblema y preferiría no serlo, pero tocó. Ganamos en los tribunales y sus fake news -noticias falsas- no lo pueden revertir”, concluyó Fardín.