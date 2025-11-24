22°
24 de Noviembre
Tendencia

VIDEO: Bandana regreso a los escenarios después de 25 años

El cuarteto pop volvió a las tablas con entradas agotadas y una puesta que recuperó su estética original sin ignorar el contexto reciente.

Lunes, 24 de noviembre de 2025 09:31

Bandana volvió a presentarse este domingo por la noche en el boliche Moscú, en la Costanera porteña, donde las cuatro integrantes —Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha— ofrecieron un show especial por sus 25 años de carrera.

El público agotó las entradas y celebró un reencuentro que había generado expectativa durante todo el fin de semana.

Un regreso esperado: hits, estética renovada y un público que acompañó
El show formó parte de la fiesta L.A.T.M. +35, organizada por el DJ Tommy Muñoz, y funcionó como antesala del aniversario del grupo surgido de Popstars en 2001.

Desde temprano, las redes de las integrantes mostraron ensayos, maquillaje, recuerdos y mensajes de entusiasmo, con Lowrdez repitiendo su es hoy como anticipo del clima que se viviría en Moscú.

La apertura combinó 12 horas con Sweet Dreams y dio paso a una seguidilla de clásicos como Maldita Noche, Muero de Amor, Guapas, Nadie Como Yo y un final en alto con Llega la Noche.

Las fanáticas y los fanáticos, muchos de ellos seguidores desde 2001, respondieron con euforia a cada canción y celebraron la fidelidad de las coreografías originales, ajustadas con algunos cambios pero ejecutadas con precisión.

 

