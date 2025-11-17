Johnny Depp asistió al partido de Boca en La Bombonera junto a Vero Lozano y Corcho Rodríguez

Johnny Depp continúa de visita en la Argentina y este domingo sorprendió al público del país al disfrutar como un hincha más el ambiente futbolístico de La Bombonera, como parte del público que fue a ver jugar a Boca Juniors y Tigre.

El actor apareció en un palco acompañado por su amigo Corcho Rodríguez y por Verónica Lozano, manteniendo su característico estilo: boina, campera de cuero y anteojos de sol de montura gruesa. Allí fue captado por los miles de fanáticos, como de las transmisiones de ESPN y TNT Sports, que destacaron su aparición en el partido.

Un día antes el actor disfrutó de una cena en el hotel Faena Buenos Aires en donde improvisó una intervención musical junto a Jorge “Corcho” Rodríguez en The Library Lounge, el club del hotel. El actor, quien se encuentra en Argentina para presentar su película Modigliani, tres días en Montparnasse, se entregó por completo al disfrute y la camaradería que marcó la noche.