Diego Leuco, sobre las críticas por la entrevista fallida a la China Suárez: la comparó con Alberto Fernández

Diego Leuco inició este miércoles Antes que Nadie, su ciclo en Luzu TV, enfrentando la polémica que se generó por la entrevista cancelada con la China Suárez en las últimas horas. El periodista explicó él detrás de escena de la producción de la actriz, la decisión de no realizar el mano a mano y lamentó las críticas que recibió por parte de los usuarios.

“Todos los que hablaron del tema me escribieron y lo valoro. Se dijeron muchas pavadas al principio", comenzó con su aclaración.

“La primera opción había sido la posibilidad que estuviera en Nadie Dice Nada, ahí había una imposibilidad de grilla, en Patria y Familia había también una cuestión de horario, entonces cuando hablamos nosotros”, explicó sobre como llegó a ellos la nota.

Según relató, Leuco quiso aprovechar la entrevista para hacer “algo distinto”, donde surgio la idea de un mano a mano, para luego sumar a la mesa: “A eso nos dijeron que no, vale”.

“Nunca hubo una condición de temas, eso sí lo quiero aclarar porque también es importante que después nosotros empezamos a recibir esta cuestión de si podía estar Nico o no podía estar Nico, en algún momentito de la entrevista, no podía”, aclaró.

Y justificó su decisión de no realizar la nota: “Y esto también lo quiero aclarar, no es que nosotros dijimos, ‘Nos indigna lo que nos están pidiendo’. No, simplemente estaban solicitando algo que están en su derecho a solicitar, no se podía. Entonces en un momento era ‘Si no se puede, no lo hacemos’. No pasa nada, ustedes necesitan algo que es inviable, imposible. No es que nos ofende, no es que nos preocupa, no es que nos duele, nosotros no pedimos la nota”.

Además, contó que la actriz se comunicó para pedirle perdón por la situación, pero que el mantuvo firme la decisión de no hacer la entrevista: “La manager de la China Suárez, Caro Nolte, me explica ‘Mirá que nosotros no pedimos nada’. Bárbaro, le digo, no hay problema, está todo bien, fue un malentendido. Y me llama la China, diciéndome ‘Mirá que yo no pedí nada, a mí me hubiese encantado, la nota’, no sé qué, el mano a mano. Dije, ‘Buenísimo, habrá otra oportunidad, habrá otro momento, gracias por llamar, gracias por aclarar’. Y eso fue todo lo que pasó. Evidentemente, acá hay un nivel de emocionalidad con todo lo que pasa alrededor de este tema que hace que todo explote profundamente”.

El descargo de Diego Leuco por las críticas que recibió por la posible entrevista a la China Suárez

El periodista aprovechó el momento para hablar de las numerosas críticas que recibió su programa por ser el lugar que le dé a la China la oportunidad de hablar y dar su versión de la historia con respecto a los escándalos que protagonizó en los últimos días.

“Es impresionante todo lo que se genera alrededor. Desde el periodista que llevo dentro, me parece una lástima que estemos como tan acostumbrados a cancelar entrevistas antes de que ocurran. La censura previa, como periodista, es algo que digo ‘qué lástima que pase eso’”, lamentó.

En la misma línea, comparó la cancelación que recibió por su posible entrevista con la China con la reciente nota de Alberto Fernández en Blender: “A mí me impresiona como, esto es algo que no me imaginé que estaba tan extendido, que es... Cachetazo, cachetazo total. Hacer una entrevista es hacer una entrevista, no es estar en ningún team, boludo. Es loco eso, ¿no? Hace dos días habló Alberto Fernández en una entrevista, que le pega a la mujer, que fue el peor presidente de la historia. Y el tipo habla, obvio”.

“A lo que voy es, no está mal entrevistar. Lo que está mal es si la entrevista después es buena o es mala. Las entrevistas deben existir, pasó toda la vida. Hablan los malos, los buenos, los más o menos. Yo no soy ni team A ni team B, soy team hagamos buenas notas”, cerró.