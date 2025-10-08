Se filtran imágenes de John Lithgow como el nuevo Albus Dumbledore

Este 8 de octubre, una serie de fotografías viralizadas en redes sociales revelaron el primer vistazo de John Lithgow caracterizado como Albus Dumbledore en la próxima serie de Harry Potter que produce HBO.

Las imágenes, tomadas durante un rodaje en la costa de Cornwall, muestran al actor estadounidense en plena acción, con vestuario y maquillaje acorde a su personaje.

El actor de 79 años luce una larga barba blanca y túnicas azules que ondean con el viento del Atlántico. Aunque las fotos fueron tomadas a distancia, algunos detalles del rodaje ofrecen pistas sobre la escena.

Testigos citados por Metro UK aseguraron que el intérprete “estaba repasando sus líneas de grandes carteles, en los que se habría escrito una especie de hechizo”. En ese material podía leerse la frase en latín “Nurus cadat via pateat” y “Natura nihil omnia patefie posse Natura constiuit”, que los usuarios de Reddit tradujeron libremente como “Deja que el muro caiga y el camino se aclare”.

La misma publicación especula que se trataría de una secuencia que no aparece tal cual en los libros. Los testigos creen que Dumbledore podría estar “separando el mar para que Hagrid llegue a la ‘Cabaña sobre la roca’, donde los Dursley intentan esconder a Harry de la avalancha de cartas de Hogwarts.

Es decir, una reinterpretación de la escena del primer libro, La piedra filosofal, donde Hagrid encuentra a Harry para revelarle su identidad como mago.

La reacción en redes sociales fue inmediata. En Reddit, el usuario ira_1991 escribió: “¡Se ve increíble! La verdad, esta versión de Dumbledore se ve majestuosa.” Otro fan, ttas93, comentó: “Parece que todos están captando mucho mejor la estética ‘de los libros’. Es como ver las ilustraciones cobrar vida”.

Incluso la cuenta oficial de Wizarding World Direct publicó: “Estoy sin palabras. John Lithgow como Dumbledore ya es perfecto”.

El veterano actor no es ajeno a los grandes desafíos interpretativos. Nacido en 1945, Lithgow presume de una carrera de más de cinco décadas en teatro, cine y televisión.

Estudió en Harvard y en la London Academy of Music and Dramatic Art, y ha ganado seis premios Emmy, dos Tony, dos Globos de Oro y un Olivier Award. En televisión, brilló como Dick Solomon en La Tercera Roca del Sol y como Winston Churchill en The Crown, papel por el que ganó un Emmy en 2017.

Su incorporación al mundo de Harry Potter lo coloca en una línea de sucesión ilustre. Antes que él, fue Richard Harris quien encarnó al entrañable director de Hogwarts en las primeras películas.

Luego de que Harris falleció, Michael Gambon asumió el papel hasta completar la saga cinematográfica.

¿Quiénes más actuarán en la serie de Harry Potter en HBO?

El nuevo proyecto de HBO está liderado por Francesca Gardiner (Succession) y Mark Mylod, quienes también dirigirán episodios.

La serie priorizará su enfoque en los siete libros de J.K. Rowling, dedicando una temporada a cada uno, con el objetivo de incluir detalles que quedaron fuera de las películas originales.

El elenco principal está encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. Entre los adultos figuran Paapa Essiedu (I May Destroy You) como Severus Snape y Nick Frost (Shaun of the Dead) como Rubeus Hagrid.

Aunque algunos fanáticos todavía cuestionan la necesidad de un reinicio —la saga cinematográfica concluyó hace poco más de una década—, HBO defiende su propuesta como “una adaptación fiel de la querida serie de libros de Harry Potter”, según adelantó la plataforma.

La producción, que comenzó este año, se extenderá durante siete temporadas y tiene previsto su estreno en 2027.