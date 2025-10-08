Jujuy avanza en estrategias de biodiversidad

Con el propósito de integrar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en la planificación de las políticas públicas, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, la Asociación Sustentar y WCS Argentina rubricaron un Convenio de cooperación para desarrollar la Estrategia Provincial de Biodiversidad.

Este trabajo conjunto busca posicionar a Jujuy como referente nacional en la implementación de políticas de biodiversidad, alineadas con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en la COP15 de 2022. Dicho acuerdo internacional propone detener y revertir la pérdida de biodiversidad hacia 2030, conservando al menos el 30% de las áreas terrestres y marinas, restaurando ecosistemas y movilizando financiamiento innovador para cumplir con estas metas.

La provincia de Jujuy se caracteriza por su amplia diversidad de paisajes y ecosistemas, que abarcan desde los ambientes altoandinos áridos y semiáridos a más de 3.000 m.s.n.m., hasta las yungas subtropicales en la franja oriental, los bosques arbustivos serranos y los bosques xerófilos chaqueños. Este mosaico de ecosistemas requiere de estrategias específicas de conservación, restauración y uso sostenible que articulen esfuerzos entre sectores públicos, privados, científicos y comunidades locales.

La Estrategia Provincial contemplará un diagnóstico ambiental sobre el estado de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los factores de presión que enfrenta. También incluirá un análisis normativo e institucional para detectar vacíos y oportunidades, y un proceso participativo que garantice la inclusión de municipios, comunidades, sectores productivos, academia y organizaciones de la sociedad civil.

El diseño de la Estrategia y su Plan de Acción prevé la definición de una visión compartida, metas adaptadas al contexto provincial, mecanismos de gobernanza y herramientas financieras innovadoras que aseguren la sostenibilidad de las políticas de biodiversidad en el tiempo.

La ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, subrayó que “esta alianza nos permite construir una hoja de ruta ambiental ambiciosa, con metas claras y herramientas concretas para proteger la riqueza natural de Jujuy y promover un desarrollo verdaderamente sostenible”.

Por su parte, Rodrigo Rodríguez Tornquist, director de Innovación para la Sostenibilidad de Sustentar, expresó: “La Estrategia Provincial abre la oportunidad de orientar el desarrollo hacia un modelo donde la naturaleza potencie alianzas público-privadas, active la transformación productiva y movilice financiamiento innovador para conservar y restaurar los ecosistemas de Jujuy”.

En tanto, Mariano González Roglich, director de WCS Argentina, destacó: “Apoyar a Jujuy en este proceso significa impulsar una política territorial sólida, participativa y con visión de futuro, alineada con las metas globales y adaptada a las realidades locales”.

El proceso se desarrollará durante los próximos meses, con instancias de participación ciudadana y de todos los sectores. La iniciativa busca sentar las bases para que la biodiversidad de Jujuy sea reconocida como un activo esencial para el bienestar humano y el desarrollo económico.