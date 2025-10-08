Investigan un doble femicidio tras hallar los cuerpos calcinados de una madre y su hija

Una madre y su hija fueron encontradas muertas en la madrugada de este miércoles en una casa ubicada en el barrio Thompson, de la ciudad de Bahía Blanca. Las víctimas fueron identificadas como Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y Mariana Belén Bustos, de 25, cuyos cuerpos estaban calcinados dentro de una habitación.

El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada en la calle Santa Fe al 2300 de la mencionada ciudad del sur bonaerense, a donde personal de la policía local y bomberos del Cuartel Central llegaron tras el llamado de vecinos que alertaron sobre una situación de violencia en el domicilio.

Al intervenir, las autoridades descubrieron los cadáveres de ambas mujeres. Y a partir de la recolección de testimonios es que la Justicia comenzó a sospechar de un doble asesinato. Según fuentes de la investigación, en la escena se encontraron rastros de combustible y puertas forzadas.

Leandro, hijo de Miriam y hermano de Mariana, dialogó con el medio local y aseguró: “Fue un doble femicidio”. Al mismo tiempo, pidió que la Justicia avance velozmente con la investigación.

“En este momento uno no tiene palabras, es algo provocado y que hay que tomar las riendas del asunto. Esa cuadra tiene vecinos muy unidos, donde todos son muy amigos. Cuando vieron que la casa se prendía fuego, trataron de entrar, pero no pudieron por el humo”, resaltó Leandro en declaraciones radiales.

Y con evidente angustia, agregó: “Una mujer que conocía a mi mamá me llamó instantes antes de cenar. Al momento que arribé, el incendio ya estaba sofocado por los bomberos. Para mí fue un doble femicidio, pero no tengo ninguna sospecha”.

Por su parte, Daniel, vecino de la vivienda donde hallaron a las mujeres fallecidas, acotó: “Las fallecidas llevan 30 años viviendo acá. Ambas habían sufrido la pérdida del jefe del hogar quien murió hace dos años de un cáncer fulminante. Las víctimas no andaban en nada raro, eran gente trabajadora, humilde y honrada”.

“Anoche nos llegó un mensaje avisando que se estaba incendiando la casa. No nos esperábamos semejante tragedia. Lo único que esperábamos es que no estuvieran adentro”, señaló por su parte Julieta, nuera de Miriam y cuñada de Mariana.

El caso quedó a cargo del fiscal Jorge Viego, de la UFIJ N° 5 especializada en homicidios de Bahía Blanca, que ordenó declaraciones testimoniales a familiares y vecinos de las víctimas, relevamiento de cámaras tanto publicas como privadas y levantamiento de rastros por parte de la Policía Científica, además del informe de bomberos.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona y antecedentes de amenazas recibidas por las víctimas. Fuentes policiales indicaron que no hay detenidos hasta el momento, pero no descartaron nuevas medidas en las próximas horas.