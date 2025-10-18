Daniela Celis contó cómo le pidió casamiento Thiago Medina

La mejoría de Thiago Medina causó alegría en los argentinos, quienes diariamente le enviaban mensajes de apoyo para que pudiera estar pronto en su casa. Así fue que el 9 de octubre, el ex Gran Hermano recibió el alta y hoy continua con la recuperación en la casa de Daniela Celis, expareja y madre de sus dos hijas.

En ese sentido, muchos se ilusionan con una posible reconciliación, sobre todo desde que trascendió que cuando el joven oriundo de González Catán despertó en el hospital le habría pedido casamiento a ‘Pestañela’. A raíz de esto, la joven de 29 años habló con Los Profesionales de siempre (elnueve), brindó detalles de cómo el padre de Aimé y Laia se encuentra hoy y si ese pedido existió.

“Hoy estoy feliz, estoy contenta. Lo miro a Thiago y me quedó tildada mirándolo y me dice: ‘Por qué me miras así’. Y le digo: ‘Vos no entendés todo lo que pasamos nosotros. Realmente lo veo en casa y no puedo entenderlo, está vivo, está acá y en tiempo en el que ni siquiera pensé tenerlo. Me proyectaba Navidad, Año Nuevo, con las nenas sin él”, expresó.

En ese sentido, comentó cómo es la convivencia y la dinámica familiar: “Cuando él pasó a sala lo primero que hice fue preguntarle que quería hacer, si ir a la quinta donde estaba, si quería ir con sus hermanos, a la casa de su papá. ‘Yo te llevó a las nenas donde vos quieras y te sientas cómodo, vos contás conmigo para eso, no sientas la presión y el compromiso de estar conmigo’ Y su respuesta inmediata fue: ’Quiero estar con ustedes, quiero ver a las nenas, quiero vivir con ustedes’. Por supuesto que le armé una habitación para él solo, saque todas las cosas de las nenas y le puse una cama”.

Después de que diera detalles del avance de Thiago, en el estudio quisieron saber si era cierto que le había propuesto caminar hacia el altar. “Si chicos, me lo propuso cuando estaba en terapia intensiva, tenía el efecto de muchas drogas. Lo charlamos. En ese momento digo: ‘Wow, nunca pensé que me iba a proponer casamiento en terapia intensiva adentro de una camilla’. Nos reímos porque estaba la familia de él al lado”, dijo entre risas.

Pese a que no descartó que pueda suceder en el futuro, Daniela dejó en claro cuál es la prioridad. “Ahora el principal objetivo es que mejore, porque la realidad es que tampoco está de diez, él tiene que aprender a escribir, aprender a leer de vuelta, a enfocar la vista, tiene que aprender a caminar bien, a bañarse. Son cosas que está haciendo con rehabilitación y de a poco él solito, entiendo que tiene que estar él de diez para comenzar un vínculo o dedicar un espacio para formar algo o no”, señaló.

Y completó: “Yo estoy feliz de tenerlo, sé que está vivo y no me importaba si era así, si era con una pierna, con un brazo, con lo que sea, lo quería tener igual. No, no me importa nada si hay que empezar de cero… Yo lo quería tener en casa, así que estoy más que feliz acompañándolo, estoy como felicitando cada paso que da, cada evolución que tiene, alentándolo, estoy entera para ellos tres porque tengo que estarlo”.