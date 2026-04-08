Rescatan a una adolescente víctima de trata de personas

Gendarmería Nacional rescató a una adolescente (17) víctima de trata de personas que viajaba en un colectivo de larga distancia que partió desde la ciudad fronteriza de La Quiaca y que tenía como destino Mendoza, en la provincia de Tucumán. Un hombre que viajaba con la joven, que tenía sus pertenencias y que ofreció dinero al personal de la fuerza para que los deje continuar, fue detenido.

El episodio se registró días atrás cuando personal de la Sección "Núcleo", dependiente del Escuadrón 71 "Aguilares", llevó adelante un procedimiento en el marco de un operativo de control desplegado a la altura de Huacra, en el límite interprovincial entre Tucumán y Catamarca.

En esas circunstancias, los efectivos detuvieron la marcha de un transporte público de pasajeros que circulaba bajo la modalidad "Tours de trabajadores golondrinas", proveniente de la ciudad fronteriza de La Quiaca, en Jujuy, con destino a la ciudad de Mendoza.

Al momento del control, los uniformados identificaron entre los pasajeros a un hombre y a una adolescente de 17 años, ambos de nacionalidad boliviana, quienes no acreditaban vínculo de parentesco.

Al requerir la documentación personal, los gendarmes advirtieron que las pertenencias de la joven se encontraban en poder del hombre, quien además transportaba su teléfono celular junto a otros dispositivos móviles y dinero en efectivo. Asimismo, la adolescente no contaba con autorización de sus progenitores para realizar el viaje.

Ante esa situación, ambos fueron invitados a descender del transporte para profundizar el control y realizar entrevistas por separado. Como resultado, surgieron contradicciones en sus manifestaciones respecto al destino previsto, además de irregularidades migratorias vinculadas a documentación apócrifa presentada por el hombre.

Durante el procedimiento, también se registró un ofrecimiento de dinero al personal interviniente para permitir la continuidad del viaje.

Interiorizado de los pormenores, el Juzgado Federal de Tucumán N°1 dispuso el traslado de ambas personas hasta el asiento de la Unidad, mientras el transporte continuó su itinerario.

Ante el hecho de que la adolescente era trasladada al sur del país con presuntos fines de explotación laboral, se activó el protocolo para resguardo y asistencia a la víctima, con intervención de profesionales de la Fuerza y de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, quienes trasladaron a la menor a un hogar de resguardo.

Con intervención del Ministerio Público Fiscal, el inculpado quedó detenido en infracción a las Leyes 26.364 y 26.842 de "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas", y se secuestraron teléfonos celulares, dinero en moneda nacional y extranjera, además de documentación de interés para la causa.