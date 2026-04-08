Motociclista está grave tras chocar contra un poste

Un motociclista se encuentra hospitalizado en grave estado de salud, tras perder el control del rodado y chocar contra un poste del alumbrado público, en la ciudad de Monterrico.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 16.20 en la intersección de las calles Francisco Pizarro y Cristóbal Colón del barrio 12 de Octubre.

Fue en esas circunstancias que un hombre se desplazaba a bordo de una motocicleta Motomel de 150 cc de cilindradas, cuando perdió el control del rodado y chocó contra un poste del alumbrado público.

Un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre el incidente y personal del Same se constituyó de inmediato en el lugar, donde constató que la víctima se encontraba en estado de inconsciencia.

Por tal motivo, el hombre fue trasladado de urgencias al nosocomio local, pero debido a la gravedad de las heridas tuvo que ser derivado al hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña. Allí, fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal grave y quedó alojado en sala de terapia intensiva.

En el lugar de los hechos, en tanto, efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del siniestro vial. Luego de las tareas pertinentes, la motocicleta fue secuestrada de manera preventiva.

Mientras que los efectivos de la Seccional 29° quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.