Detenido tras ser linchado y amenazar con arma a efectivo

Un hombre fue detenido luego de ser linchado por vecinos que lo acusaron de robo, amenazar a los efectivos con una escopeta y amotinarse en su domicilio, en la localidad de Fraile Pintado.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 10 en un sector del barrio 28 Viviendas.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre un grupo de vecinos que linchaba a una persona, por lo que una comisión policial se constituyó de inmediato.

Allí, un hombre de 33 años que era agredido por un grupo de personas se percató de la presencia de los efectivos, se reincorporó y esgrimiendo una escopeta emprendió la fuga, mientras apuntaba al personal policial y les vociferaba amenazas.

El inculpado ingresó rápidamente a un domicilio, donde se amotinó y se negó a salir.

Los uniformados dialogaron con el propietario del inmueble, tío del malviviente, pero éste no les permitió el ingreso.

Posteriormente, los efectivos fueron autorizados e ingresaron al domicilio, donde detuvieron al irascible protagonista y secuestraron un arma de fuego tipo escopeta que tenía un cartucho en la recámara y además, dos cartuchos más.

El inculpado fue trasladado a la Seccional 40°, donde quedó a disposición de la Justicia.

Además, en la sede policial fue asistido por personal médico debido a que presentaba heridas cortantes en la cabeza y rostro, y signos de agresión en diferentes partes del cuerpo.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que la recepción de denuncias a los damnificados y que las actuaciones complementarias queden a cargo del personal policial de la Seccional 40°.