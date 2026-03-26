Sufrió un robo mientras repartía bebidas en Palpalá

Un repartidor de la reconocida empresa de bebidas denunció el robo de $150.000 del interior de su camioneta mientras realizaba una entrega en el barrio 9 de Julio de la ciudad de Palpalá. El hecho ocurrió en la tarde de este lunes, cuando la víctima dejó estacionado el rodado con medidas de seguridad insuficientes.

Según consta en la denuncia radicada ante la Brigada de Investigaciones de Palpalá, el hombre manifestó que alrededor de las 14:50 horas se encontraba cumpliendo con su tarea de reparto en la intersección de las calles Cornelio Saavedra y Monteagudo, dentro del barrio 9 de Julio.

Explicó que estacionó la camioneta con las ventanillas bajas y sin colocar el seguro de las puertas. Tras realizar la entrega del pedido, se ausentó por aproximadamente 20 minutos. Al regresar al vehículo, constató que personas desconocidas habían ingresado al habitáculo y sustraído la suma aproximada de $150.000 en efectivo.

Ante la novedad, el damnificado solicitó medidas de rigor a los efectivos intervinientes. Personal de la Brigada de Investigaciones de Palpalá se hizo presente en el lugar para iniciar las actuaciones correspondientes y recolectar testimonios, como así también relevar cámaras de seguridad de la zona que puedan haber captado el momento del ilícito.