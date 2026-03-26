Irán rechazó la propuesta de EEUU para terminar la guerra

Irán rechazó ayer la propuesta de 15 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra por considerarla "excesiva", y estableció sus propias condiciones. Una fuente oficial consideró a la iniciativa "alejada de la realidad del fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla".

Un alto funcionario de Irán sostuvo que Teherán "pondrá fin a la guerra cuando lo decida y cuando se cumplan sus condiciones. No se celebrarán negociaciones antes de ese momento".

El funcionario detalló las cinco demandas, entre las que se incluyen "el cese de los ataques y asesinatos, garantías contra futuros conflictos, el pago de reparaciones de guerra, el fin de los combates en todos los frentes en los que participen grupos aliados y el reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz".

El régimen iraní considera además la propuesta de negociaciones como "engañosa", según la fuente, que hizo referencia a que Estados Unidos e Israel atacaron a la República islámica cuando había conversaciones en curso el año pasado en junio y ahora a finales de febrero.

Según el diario estadounidense The New York Times, el plan de paz fue canalizado a través de Pakistán e incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes.

El diario estadounidense añade que la propuesta también contempla la seguridad de las rutas energéticas, en particular el estrecho de Ormuz, cuya inestabilidad ha afectado al tránsito marítimo y ha generado tensiones en los mercados internacionales de petróleo y gas.

Las condiciones de Irán

La fuente citada por Press TV aseguró que Teherán ha presentado sus propias condiciones para un final a la guerra que se acerca ya a un mes de duración.

Esas condiciones son el cese total de las "agresiones y asesinatos" por parte de Estados Unidos e Israel en Irán y sus aliados, un mecanismo que garantice que no se inicie una nueva guerra y la reparación de daños de los ataques.

El último punto sería el reconocimiento de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz como "un derecho natural y legal de Irán".

Trump anunció el lunes que aplazaría durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas iraníes con los que había amenazado, condicionando la medida a que Irán desbloqueara el estrecho de Ormuz, y tras asegurar que había mantenido conversaciones "productivas" con Teherán, que ha negado oficialmente que haya negociaciones.

La República Islámica no ofrece datos del número de muertos en su territorio en el conflicto. La última cifra oficial se publicó el 5 de marzo y se situó en 1.230. Sin embargo, la ong opositora Hrana, con sede en Estados Unidos, sitúa el número de muertos en 3.291.