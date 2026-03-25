Estafado en la compra de un rodado, que fue incautado

Un hombre denunció en sede policial que el auto que había comprado en Jujuy por 12 millones de pesos y la entrega de otro vehículo, se lo secuestró la Policía de Salta en la localidad de General Güemes, en la vecina provincia. El rodado tenía pedido de secuestro emitido por la Justicia de Mendoza.

El hecho tuvo un primer episodio el pasado 16 de febrero, cuando el denunciante se dirigió al local comercial de un hombre al cual le iba a comprar una camioneta Volkswagen Amarok. Cabe aclarar que no se trataba de una concesionaria, sino del punto elegido para concretar la operación.

En ese contexto, el damnificado llevó adelante el trato acordado previamente por la camioneta, por la cual entregó la suma de 12 millones de pesos y un rodado Fiat Toro, aunque le quedaba saldar un monto de 19 millones más.

Tras concretar la transacción y con la documentación de la Volkswagen en mano, el denunciante se retiró con rumbo a su domicilio.

Sin embargo, cinco días más tarde el comprador se encontraba manejando la Amarok y en cercanías de la localidad salteña de General Güemes se encontró con un control policial de la vecina provincia.

Fue entonces, que los uniformados inspeccionaron los papeles del vehículo y consultaron en la base de datos policial para conocer en qué condiciones se encontraba el vehículo. De esta manera, se supo que la camioneta Volkswagen Amarok tenía vigente un pedido de captura de la Justicia de la provincia de Mendoza.

Al constatarse esta situación, los agentes salteños procedieron a secuestrar el vehículo y trasladarlo a una sede policial para los trámites judiciales de rigor. Mientras, el damnificado, al regresar a Jujuy se acercó a la Dirección General de Investigaciones del barrio Chijra de la capital, para realizar la denuncia por estafa.