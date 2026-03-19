Tenía dos pedidos de captura

Un hombre de 42 años, que tenía en su haber dos pedidos de captura vigentes, fue detenido por los efectivos policiales, tras intentar darse a la fuga.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la noche del miércoles pasado, en la parte baja del Puente Senador Pérez que une el barrio San Martín de la capital jujeña.

En esas circunstancias, los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1, que realizaban recorridos por la zona, individualizaron al sujeto, quien permanecía oculto, con aparentes intenciones ilícitas.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que el sospechoso estaba encapuchado en un tramo de la avenida Primero de Mayo. Al notar la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptado por los motoristas de la unidad tras una breve persecución.

Al ser retenido, el individuo, con domicilio en el barrio Campo Verde, brindó versiones contradictorias sobre su presencia en el lugar, lo que motivó una consulta inmediata al sistema Ciac.

Los resultados confirmaron que registraba dos pedidos de comparendo vigentes, de fechas 2 y 6 de marzo de este año, por los delitos de "daños, desobediencia judicial y amenazas". Ante esta situación, el personal policial procedió a reducirlo y esposarlo.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control interviniente, su inmediata intervención.

El sospechoso fue trasladado en el móvil J-10 hacia la sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.