Cuatro vehículos chocaron y dejaron varios heridos

Cuatro vehículos protagonizaron un incidente vial en la ruta nacional N° 9, a la altura del paraje Los Ávalos, que dejó como saldo a varias personas heridas que debieron ser trasladadas al hospital "Arturo Zabala" de la ciudad de Perico. Se investigan las causales del siniestro.

Ayer alrededor de las 5 el Sistema 911 recibió el aviso sobre un siniestro vial en la ruta 9, en el mencionado sector rural del departamento El Carmen. Por esa razón de inmediato se constituyeron ambulancias debido a que estaban involucrados cuatro vehículos.

Así fue cómo al llegar al escenario del hecho los profesionales médicos se encontraron con un colectivo de transporte interjurisdiccional que realiza el recorrido Jujuy-El Carmen, un camión que transportaba verduras, una camioneta Volkswagen Amarok y un auto Renault Scenic.

Fue entonces que los integrantes del Same procedieron asistir a los involucrados en el siniestro, siendo que algunos debieron ser trasladados al hospital "Arturo Zabala" de Perico.

También arribaron al escenario del hecho los integrantes de Seguridad Vial para practicar los controles de alcoholemia a los conductores, de lo que se pudo establecer que uno de los conductores dio positivo. Además, señalizaron el lugar para así evitar otro incidente y permitir el trabajo de Criminalística, el cual va a conllevar a conocer las causales del siniestro que dejó algunos heridos y daños materiales de consideración.