Detienen a prófugo vinculado a una causa por femicidio

Uno de los prófugos por el femicidio de Milagros Basto, ocurrido en 2024 en la provincia de Córdoba y cuyo cuerpo fue hallado el pasado año dentro de un ropero en la vivienda del principal acusado, Horacio Grasso, fue detenido en las últimas horas tras un operativo en Salta.

La Policía de Córdoba, junto con Interpol y la Policía de la Ciudad, logró capturar en la vecina provincia a Javier Grasso, quien tenía pedido de captura desde comienzos de julio del año pasado cuando se encontró asesinada a Bastos en una vivienda del Barrio Centro.

La investigación permitió establecer que Javier Grasso pasó por Buenos Aires, Perú y Bolivia durante sus meses de fuga, según destaca el escrito de la Policía de Córdoba al que accedieron medios locales.

A partir de estos movimientos, los efectivos de Gendarmería Nacional dieron aviso a las autoridades por la presencia de un hombre, con características similares al sospechoso, que se encontraba en cercanías al límite fronterizo con Bolivia.

"Al verificar sus datos, constataron que registraba un pedido de captura internacional, por lo que de manera inmediata procedieron a su detención", informaron.

Femicidio de Basto

La pesquisa inició cuando los familiares de Milagros Basto denunciaron su desaparición entre noviembre y diciembre de 2024. Desde ese momento se realizaron diversos operativos de búsqueda, todos con resultado negativo.

Aun así, todo cambió a mediados de julio del año pasado cuando albañiles que realizaban reparaciones dentro de la vivienda de Grasso, quien cumplía prisión domiciliaria por el crimen de Facundo Novillo Cancinos, hallaron un placard que estaba sellado con cemento, por lo que dieron aviso a la Policía.

Tras derrumbar el bloque, los agentes encontraron el cuerpo de Basto. Fueron varias semanas las que la duda sobre su identidad persistió debido al estado de descomposición del cadáver.

Tras los primeros resultados de las pericias se pudo determinar que era Basto y la autopsia confirmó que la joven fue asesinada hacía seis meses, momento en el que desapareció.