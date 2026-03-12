Declararon culpable a la "Miss Orán", por narcotráfico

A poco más de un año de que la exmiss Orán Martina Oliva y su expareja, Joaquín Tolaba, fueran detenidos por trasladar 15 kilos de marihuana hacia la capital salteña, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta los declaró culpables. No obstante, la pena se conocerá este jornada.

Tolaba rechazó hacer uso de la palabra, mientras que Oliva insistió con su inocencia al alegar que ese día viajaba para inaugurar un local de ropa y que las transferencias bancarias cuestionadas las había realizado por pedido de quien era su pareja en ese entonces.

Tras escuchar el alegato de la acusada y analizar las pruebas recabadas en la investigación, el Tribunal resolvió declararlos culpables.

Por hechos vinculados a la misma organización delictiva dedicada al tráfico de drogas, otras cinco personas ya fueron previamente detenidas, imputadas y condenadas. Esto se debe a que los demás acusados decidieron admitir la responsabilidad de los cargos y acceder a un juicio abreviado.

La detención de Oliva y Tolaba ocurrió el 5 de febrero de 2025, cuando circulaban en una camioneta Toyota utilizada como "coche puntero". El vehículo logró ser interceptado en el peaje de Honor y permitió a la Policía seguir el rastro del un Citroën C3, el auto que originalmente transportaba la droga.

A pesar de que el vehículo principal había logrado escapar por la ruta nacional 34 y luego tomó la ruta provincial 112 hacia Jujuy, este terminó por chocar en un pastizal de la finca San Juan de Dios, cerca del límite provincial.

Juan Romero fue detenido. No así sus acompañantes, Carlos Leiton y Benjamín Delgado, quienes se fugaron. Finalmente, Leiton fue capturado en febrero de 2025 y Delgado en mayo de ese año.

La Fiscalía acreditó que los estupefacientes eran entregados sistemáticamente en una vivienda de la zona norte de la ciudad, residencia de José Burgos, quien fue identificado como principal comprador de la red criminal y abastecedor del narcomenudeo.