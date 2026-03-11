Recuperan motovehículo que fue robado horas antes

Efectivos policiales de la ciudad de La Quiaca recuperaron una moto que había sido sustraída horas antes. Luego de la denuncia del damnificado, el despliegue de los uniformados permitió encontrar al rodado y detener al autor del ilícito para trasladarlo a una dependencia.

De acuerdo a fuentes policiales, sucedió días pasados por la tarde, cuando el denunciante arribó a su casa en el motovehículo y lo dejó en el sector externo del inmueble con las medidas de seguridad.

Sin embargo, horas más tarde se dispuso a salir y el rodado ya no estaba donde lo había dejado, por lo que habían destruido el sistema de seguridad para llevárselo. Por esa razón, se dirigió a la Seccional 17° de la ciudad fronteriza y denunció lo ocurrido.

Con los datos aportados por la víctima, la Brigada de Investigaciones implementó un dispositivo cerrojo y realizó recorridos preventivos, que permitieron encontrar la moto que estaba en poder de un sospechoso.

Fue entonces que los uniformados se entrevistaron con el sujeto, quien no supo justificar la tenencia del vehículo. Finalmente, el hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia, junto a la moto para quedar a disposición de la Justicia.