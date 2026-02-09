Falleció un joven en la ruta 9

Un fatídico accidente de tránsito se cobró la vida de un joven de 25 años en la tarde del viernes, en la Ruta Nacional 9, a la altura del cementerio de la localidad de Volcán.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 17:50 horas. Según los datos preliminares proporcionados por la policía, la víctima circulaba conduciendo una motocicleta Corven de 150 cilindradas.

Por causas que están siendo investigadas, el joven habría perdido el control de su vehículo, impactando de forma violenta contra la cinta asfáltica. El personal policial acudió al lugar tras tomar conocimiento del hecho.

A pesar de la inmediata intervención de los servicios de emergencia, el motociclista sufrió lesiones de extrema gravedad que le causaron la muerte en el sitio del accidente.

Personal de la UR3 - Sección 12 procedió con las tareas de rigor en la escena, a la espera de que la investigación determine las circunstancias exactas que originaron este trágico desenlace. Las autoridades solicitan a quienes puedan tener información relevante que se comuniquen con la dependencia policial.