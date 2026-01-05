Siniestro vial en Santo Domingo

Un accidente de tránsito se registró esta madrugada en la rotonda de Santo Domingo Perico, sobre la Ruta 47. Según informes preliminares, alrededor de las 5, un automóvil Renault Megane impactó contra la parte trasera de un camión marca Mercedes Benz que transportaba verduras.

Afortunadamente, el siniestro solo dejó daños materiales en ambos vehículos. No se reportaron lesiones personales entre los conductores ni acompañantes.

Personal de tránsito y autoridades competentes se hicieron presentes en el lugar para coordinar las tareas de remoción de los vehículos y realizar las diligencias correspondientes. La circulación en el acceso a la rotonda se ve afectada, con tránsito reducido a un carril, por lo que se recomienda a los conductores buscar rutas alternativas o avanzar con precaución para evitar mayores congestiones.

Se espera que, una vez retirados los vehículos, el flujo vehicular se normalice en las próximas horas. Las causas del accidente están bajo investigación.