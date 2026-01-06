Jujeño con pedido de captura por narcotráfico fue detenido en Orán

Un hombre de 34 años domiciliado en la provincia de Jujuy fue detenido por los efectivos policiales en la ciudad salteña de Orán, por tener pedido de captura por una causa relacionada a narcotráfico investigada por la Unidad Fiscal Federal de Jujuy.

La aprehensión se produjo el pasado domingo por la madrugada, cuando los agentes de Infantería de la Policía de Salta realizaban un control preventivo en la avenida San Martín, de la mencionada localidad del norte salteño.

En esas circunstancias, los uniformados frenaron el desplazamiento de un hombre, a quien le pidieron su identificación.

De esta manera, los agentes salteños pasaron a consultar los datos del sujeto en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), en donde pudieron constatar que tenía pedido de captura. La misma estaba relacionada a una causa por narcotráfico solicitado por la Unidad fiscal Federal de Jujuy.

A raíz de esto, y previa comunicación con la Fiscalía local, el sospechoso fue detenido y trasladado a la Comisaría 20°, con jurisdicción en Orán.

Finalmente, desde la dependencia se pusieron en comunicación con la Fiscalía Federal jujeña para notificarlos de la captura y establecer el traslado a la capital provincial.