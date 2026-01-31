Frustran intento de motín y sancionan a diecisiete interno

Momentos de tensión se vivieron en la Unidad Penal del barrio Alto Comedero de la capital jujeña, donde al menos diecisiete internos intentaron amotinarse y fueron inmediatamente reducidos y la situación controlada por los efectivos del Servicio Penitenciario.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que el hecho se desencadenó la mañana del jueves pasado, pero se notaba un tenso clima, días anteriores.

Fue así que en un sector de uno de los patios internos, se estaba produciendo una gresca entre dos internos y de inmediato sonó un timbre de emergencia, para que todos los procesados se dirijan a sus respectivas celdas, para poder controlar la situación, pero uno de ellos enfrentó a golpes a los agentes y fue inmediatamente reducido.

Este episodio desencadenó en que un grupo de personas empezara a arengar al resto de los internos para enfrentar a los efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales Penitenciarias, quienes ya habían tomado posición. Entre los alborotadores, los efectivos lograron identificar a Héctor Espinoza, conocido delincuente sampedreño, apodado "Ojo i' Toro".

Un total de diecisiete internos fueron reducidos y en una requisa repentina en distintas celdas, los efectivos lograron secuestrar una importante cantidad de elementos punzocortantes, conocidos en el ambiente delictivo como "facas" y varios teléfonos celulares.

Por disposición del Juzgado de Ejecución de la Pena, a raíz del intento de motín, ocho internos fueron trasladados al Establecimiento Penitenciario Nº 8 de la localidad de Chalicán, Héctor Espinoza "Ojo i' Toro", Ramiro Villa, Máximo Ibáñez, José Mamaní, Leonel Figueroa, Franco Ibarra, Facundo Choque y Mario Ibarra.

Los otros nueve internos involucrados, quedaron alojados en las celdas de aislamiento de la Unidad Penal Nº 7 del barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que el motín no se concretó, gracias al rápido accionar de la fuerza especial.